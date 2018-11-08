ورشفانة: مؤسسات مدنية تدين ضم الطويبية لبلدية الزاوية

أبدت مؤسسات المجتمع المدني بورشفانة رفضها قرار الرئاسي ضم الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية، مطالبة بإلغاء القرار منعا لنشوب أي نزاعات.

وحذرت مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها من أن يخلق قرار نقل محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية إذا ما تم تنفيذه أزمة جديدة بين ورشفانة والزاوية، مشيرة أن القرار يعد اعتداء على الحدود الإدارية لبلدية الماية التي وضحتها التشريعات الليبية النافدة ويعزل جهود المصالحة الاجتماعية بين الجيران، ويحاول تحقيق مصالح جهوية وشخصية لبعض الأطراف السياسية وفق نص البيان.

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