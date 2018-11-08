اجتماع لمتابعة السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية

بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الدكتور الطاهر عامر، السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء مع اللجنة الوطنية العليا لسلامة الأغذية وعدد من مديري المؤسسات ذات العلاقة بعمل اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع، التأكيد على على ضرورة بناء القدرات وتطوير الإمكانيات وتعزيز التعاون بين القطاعات بتطوير خطة المراقبة وتأسيس نظام الإنذار المبكر وترسيخ ثقافة الجودة، بالاضافة لوضع سياسة عامة لإيصال غذاء سليم على المائدة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة.

كما تم خلال الاجتماع، تقديم عروض مرئية حول خطة وعمل اللجنة والسياسات المتعلقة بسلامة الغذاء.

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