بالصور ..داخلية المؤقتة تجهز قوتين أمنيتين معززتين لبسط الأمن في الجنوب

العنوان-بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة الخميس الانتهاء من تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتهما بسط الأمن في الجنوب الليبي .

وقال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أن هاتين القوتين تم التجهيز لهما بتعليمات من رئيس الحكومة عبد الله الثني ، وبالتنسيق معالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وأضاف بوشناف إن مجلس الوزراء قرر تخصيص 100 مليون دينار ليبي لدعم الأمن في الجنوب، جهزت بها أكثر من مئة عربة ذات دفع رباعي محملة بأحد أنواع الأسلحة المتوسطة وأجهزة الاتصال ذات المدى القصير والطويل.

وأشار إلى أن هذه العربات المسلحة زودت بدعم لوجستي متمثل في الأسلحة الخفيفة للأفراد، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الوقود والتموين والذخائر.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية