عميد بلدية بني وليد : الملف الأمني على سلم أولوياتنا

قال عميد بلدية بني وليد سالم اعليوان، أن انتخاب المجلس بلدي بني وليد يعد انتصارا تاريخيا للأهالي كونه لأول مرة ينتخب مجلس بلدي بهذا الشكل الديمقراطي .

وأضاف خلال حديثه لبرنامج موطني الذي بثته قناة ليبيا أنه سيكون على قدر المسؤولية ، مشيرا الى أن الحمل ثقيل والظروف صعبة لا تخفى على الجميع .

وتطرق اعليوان الى أبرز ما تخطط له البلدية مستقبلا ، والأهم الملفات المدرجة على أعمالها ، لافتا الى أن الملف الأمني يتصدر أولى الاهتمامات ، من خلال تصويب البوابات من حيث المداخل والمخارج للمدينة ، ناهيك عن تنشيط وتفعيل الدوريات داخل المدينة ، و تفعيل المؤسسات الأمنية .

وبيّن اعليوان أنه جرت مراسم الاستلام من المجلس المحلي السابق برئاسة علي النقراط ، بكل شفافية ومصداقية ، ولكنهم لازالوا مستمرين بتحديث أقسام البلدية والذي سيتم الانتهاء منه الأسبوع القادم.

وحول تعامل البلدية مع تواجهه المدينة ، أوضح اعليوان أنهم سيتعاملون مع الواقع الموجود ، مشددا على أنه قام بزيارة الى وزارة الحكم المحلي التي وعدته بتقديم المزيد من الدعم للبلدية.

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