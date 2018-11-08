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عميد بلدية بني وليد : الملف الأمني على سلم أولوياتنا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عميد بلدية بني وليد سالم اعليوان، أن انتخاب المجلس بلدي بني وليد يعد انتصارا تاريخيا للأهالي كونه لأول مرة ينتخب مجلس بلدي بهذا الشكل الديمقراطي .

وأضاف خلال حديثه لبرنامج موطني الذي بثته قناة ليبيا أنه سيكون على قدر المسؤولية ، مشيرا الى أن الحمل ثقيل والظروف صعبة لا تخفى على الجميع .

وتطرق اعليوان الى أبرز ما تخطط له البلدية مستقبلا ، والأهم الملفات المدرجة على أعمالها ، لافتا الى أن الملف الأمني يتصدر أولى الاهتمامات ، من خلال تصويب البوابات من حيث المداخل والمخارج للمدينة ، ناهيك عن تنشيط وتفعيل الدوريات داخل المدينة ، و تفعيل المؤسسات الأمنية .

وبيّن اعليوان أنه جرت مراسم الاستلام من المجلس المحلي السابق برئاسة علي النقراط ، بكل شفافية ومصداقية ، ولكنهم لازالوا مستمرين بتحديث أقسام البلدية والذي سيتم الانتهاء منه الأسبوع القادم.

وحول تعامل البلدية مع تواجهه المدينة ، أوضح اعليوان أنهم سيتعاملون مع الواقع الموجود ، مشددا على أنه قام بزيارة الى وزارة الحكم المحلي التي وعدته بتقديم المزيد من الدعم للبلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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