تعليم الوفاق ترصد حجم الأضرار التي لحقت بمدارس جنوب صبراتة عقب الاشتباكات الاخيرة

ليبيا – تابعت مصلحة المرافق التعليمية في زيارة ميدانية لها أمس الأربعاء حجم الأضرار التي تعرضت لها مدرستا صبراتة المركزية و اليرموك الواقعتان بالمنطقة التعليمية صبراتة جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة الأحد الماضي.

الزيارة التي نفذها مدير مكتب المتابعة بشير الخبولي برفقة إدارة التقنيات ومهندسي مكتب المشروعات بالبلدية تضمنت وفقاُ للمكتب الإعلامي التابع لوزارة تعليم الوفاق الوقوف ميدانياً على مستوى الأضرار ووضع التقديرات الفنية الهندسية للمعالجات السريعة التي تضمن عودة المدارس إلى الحقل التعليمي في أقرب وقت ممكن وتوفير البيئة التعليمية المناسبة .

ووجهت المصلحة مكتب مشروعات صبراتة إلى الإشراف على عمليات الصيانة وفق المعايير الهندسية المعمول بها داخل إدارة المشروعات، معبرةً عن شكرها للمجلس البلدي صبراتة والجهات الداعمة لها في عودة الحياة المدرسية وتوفير بعض الاحتياجات التي تتطلبها أعمال الصيانة.

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ومن جهتهما اعتبرت إدارتا المدرستين سرعة الإجابة التي نفذتها مصلحة المرافق التعليمية خطوة إيجابية لصالح قطاع التعليم ببلدية صبراتة ودعما معنويا للمدارس والعاملين بها فضلاً عن كونها إجراءات واقعية لإصلاح البيئة التعليمية داخل المدارس والانطلاق بها إلى نحو الأفضل.

وفي السياق ذاته وقفت إدارة التقنيات خلال الزيارة التي نفذتها المصلحة على احتياجات المعامل المدرسية وإمكانية التعاون مع مراقبة التعليم لتنفيذ حزمة من الدورات التدريبية لفائدة مشرفي معامل الحاسوب، مبديةً امتنانها من مستوى الخدمات التي تقدمها ورش الصيانة بمراقبة التعليم لمعالجة الإعطاب التي تواجه أجهزة الحاسوب وحرص الإدارات على سلامة محتويات المعامل.