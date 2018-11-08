توقعات بهطول أمطار متفرقة وجيدة مصحوبة بزوابع رعدية على هذه المناطق اليوم

توقع خبراء الطقس والارصاد في نشرة صادرة اليوم الخميس عن المركز الوطني للارصاد الجوية أن يشهد طقس ليبيا اليوم سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي ( المرج – البيضاء –شحات –درنة – طبرق).

وتوقعت النشرة أن تمتد الامطار يوم غداً الجمعة على بنغازي والجغبوب وتشمل مناطق الشمال الغربي مساء يوم السبت مع درجات حرارة قصوى متوقعة على المناطق الساحلية وتكون ما بين ( 20-26) درجة مئوية و بين (27-30) على المناطق الداخلية.

فيما يكون الطقس في المناطق الجنوبية وفقاً للنشرة فيبقى الطقس مستقر على اغلب المناطق مع درجات حرارة قصوى متوقعة ما بين (23-30) درجة مئوية وتصل على غات الى (32) درجة مئوية .