لمتوسط:

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي بأنه يسعي لتقديم الدعم لمكتب الأهداف الحيوية التابع للإدارة العامة للأمن المركزي بكل قوة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها عميد البلدية لمقر المكتب صباح يوم أمس الأربعاء.

وكما أشار الخيالي بأنه لاحظ وجودهم بالشارع في سبها، وشاهدنا تأمينهم لأغلب المقرات والمؤسسات الحيوية بالمدينة.

وأضاف الخيالي نحن قدمنا كل الوعود لدعم هذا المكتب وسنفي بكل وعودنا في الفترة القادمة.. وسنتواصل مع كل الجهات الفعالة بالمدينة لدعم مكتب حراسة الأهداف الحيوية لأن هؤلاء الرجال يستحقون أن نقف معهم ونزكيهم ونطلب من كل المسئولين دعمهم.

وأكد الخيالي أننا نساند هؤلاء الرجال ونشد على أيديهم ونثمن جهودهم ونشكر كل ما قدموه بالرغم من سوء الظروف.

وفي الختام تقدم الخيالي بالشكر لمدير الإدارة العامة للأمن المركزي الذي قام بتفعيل هذا المكتب الذي له دور كبير في تأمين مؤسسات المدينة , ووقفته الجادة مع الأجهزة التابعة له في الجنوب الليبي.

The post «عميد سبها» يؤكد دعمه لمكتب حراسة الأهداف الحيوية بكل قوة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية