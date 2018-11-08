مفوضية اللاجئين: نصف مليون ليبي نازح بين الداخل والخارج

قالت مفوضية سؤون اللاجئين في ليبيا، إن عدد النازحين الليبيين بين الداخل والخارج يصل إلى نصف مليون شخص.

وأشارت المفوضية على حسابها في تويتر الأربعاء أنها قدمت مساعدات إنسانية لعدد 435 عائلة نازحة بمنطقة “اوال “الواقعة بالقرب من مدينة غدامس تمثلت في توفير خزانات مياه وتركيب مصابيح تعمل بالطاقة الكهربائية بهدف تحسين الظروف المعيشية لهذه العائلات.

الجدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة للهجرة أحصت في تقرير لها عام 2017 أكثر من 256 ألف نازح داخلي، وأكثر من 227 ألف عائد من النزوح في الخارج لليبيا.

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