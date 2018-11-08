ليبيا الأسوأ عالمياً بكفاءة اللغة الإنجليزية

تذيلت ليبيا تصنيف مؤشرEPI EF لمستوى تطوّر كفاءة اللغة الإنجليزية في 88 دولة ومنطقة حول العالم لعام 2018.

وتربعت السويد على عرش الترتيب الأول، تلاها بالترتيب هولندا ثم سنغافورة.

وخلُص المؤشر لهذا الترتيب عقب اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية لدى 1.3 مليون مواطن من الدول المُستهدفة.

وكشف التصنيف عن اتساع الفجوة بين مستوى الإناث والذكور، إذ تقدمت مستويات الإناث بشكل ملحوظ، لكنهن لا يستثمرن هذه الإمكانيات في بيئة العمل بالشكل المطلوب وفقاً لتحليلات EF.

ومازالت ليبيا تدفع ثمن تهميش النظام السابق لتعليم اللغة الإنجليزية بالمدارس، وعدم إدراجها للمناهج التأسيسية للطلبة، الأمر الذي شكّل عائقاً كبيراً أمام العديد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في عالم التطور والتكنولوجيا المعتمد بالدرجة الأولى على أساسيات اللغة الإنجليزية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية