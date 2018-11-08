الخارجية الروسية تحذر من تدهور الوضع في ليبيا

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا “من أن الوضع في ليبيا يسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع إجراؤها.

ونشر موقع روسيا اليوم تصريحات “زاخاروفا” خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس قولها، إن الوضع لا يتجه نحو الاستقرار، مع وجود مؤشرات على تصعيد التوتر في ليبيا، مشيرة إلى أن الأطراف الليبية أبدوا نيتهم خلال مؤتمر باريس في مايو الماضي للعمل بوفاق تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 ديسمبر لكن وللأسف هذه التصريحات لا تكاد تسندها أي خطوات عملية بحسب قولها.

الجدير بالذكر أن مدينة باليرمو الإيطالية تستضيف يومي 12-13 من الشهر الحالي مؤتمرا دوليا حول ليبيا؛ لبحث سير العملية السياسية في البلاد.

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