إنقاذ 199 مهاجر غير شرعي على متن قاربين شمال الخمس

أخبار ليبيا24

تمكنت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط بواسطة الزورق ” زوارة ” أمس الأربعاء من إنقاذ عدد 199 مهاجراً غير شرعي شمال الخمس.

وذكر المكتب الإعلامي بالقوات البحرية أن من بين المهاجرين 179 رجلاً، وعدد 16 امرأة، وعدد 4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين وأعادتهم إلى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه تم إنقاذ المهاجرين على القارب الأول على بعد (37) ميل، والثاني على بعد (60) ميل، لافتا إلى أن المهاجرين من جنسيات افريقية مختلفة بالإضافة إلى مهاجرين من مصر واليمن والسودان وسوريا، والجزائر، والسودان، وبنغلاديش.

وأشار المكتب إلى أنه تم إنقاذهم جميعا وإنزالهم في نقطة لحرس السواحل في الخمس وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مركز إيواء تاجوراء.

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