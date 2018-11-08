موسكو: أوضاع ليبيا تسير نحو مزيد من التدهور

أكدت روسيا أن أوضاع ليبيا لا تتحسن وتسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب، مع اقتراب الموعد المقترح لتنظيم الانتخابات فيها في الـ10 من ديسمبر المقبل.

التأكيد الروسي جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية “ماريا زاخاروفا” التي أشارت خلال مؤتمر صحفي إلى أن الوضع لا يتّجه نحو الاستقرار في ظل وجود مؤشرات بشأن تصعيد التوتر في ليبيا.

وأضافت أن إعلان الزعماء الليبيين خلال مؤتمر باريس عن نواياهم للتوافق تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر القادم، لا تسنده أية خطوات عملية.

وأتى هذا الموقف الروسي عقب زيارة شرع بها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى موسكو، اجتمع خلالها مع وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

وكان المشير حفتر أكد في وقت سابق أنه سيحضر مؤتمر باليرمو الذي تنظمه إيطاليا في الـ12 والـ13 من نوفمبر الجاري؛ لبحث سبل تسوية الأزمة في ليبيا.

هذا وشدد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على تمثيل موسكو بأعلى مستوى في المؤتمر إلا أنه لم يوضح إذا ما كان سيحضره شخصيا.

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