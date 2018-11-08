داخلية المؤقتة تتعاقد مع شركة أردنية مختصة لتدريب الكوادر الأمنية

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مع أعضاء الشركة الأردنية للتدريب الأمني التي وقع عليها الاختيار وفقاً للقانون للتعاقد معها في تدريب الكوادر الأمنية الليبية وبحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

الاجتماع تناقش وفقاً للموقع الرسمي للحكومة آليات الاستفادة من الخبرات الأمنية التي تمتلكها الشركة بالخصوص وآليات إعادة تفعيل وتأهيل عناصر وزارة الداخلية الليبية وضخ دماء جديدة تشمل المستهدفين من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات.

وبحث الاجتماع آليات إعداد مدربين من العناصر الوطنية وإعادة تأهيل المدربين الحاليين كخطوة أولى مع تدريب كافة ضباط وضباط صف الشرطة كمرحلة ثانية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على خطة تدريبة تتكون من شقين، الشق الأول منها للضباط من رتبة رائد وأدنى، والشق الثاني يكون لتدريب ضباط الصف والجنود لإعادة بناء عناصر وزارة الداخلية البناء الأمثل.

ومن جانبه أكد الثني دعلى أن وزارة الداخلية وزارة سيادية وواجهة أساسية للدولة، وتتم الاتفاق على أن يتم تقسيم التدريبات على فترات قصيرة و متوسطة وطويلة الأمد لرفع كفاءات العناصر الموجودة حالياً.

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