المجلس الرئاسي يبحث أزمة المواصلات ومشاكل المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان اجتماعا الخميس مع كل من وكيل وزارة المواصلات و النقل البري ورئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي. وبحث الاجتماع مشاكل منظومات الصرف الصحي، وإغلاق المطارات، بالإضافة إلى تهالك الطرق في المنطقة الجنوبية. من جانبه قدم رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، مقترح المشروعات العاجلة لحل المشاكل الخانقة في منظومات المياه و الصرف الصحي، و التي تتمثل في حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمدينة سبها، ومشكلة توفير المياه ببعض المناطق العطشة بالمنطقة الجنوبية. كما قدم وكيل وزارة المواصلات والنقل البري، كشفًا ببعض التقديرات المالية المطلوبة لحل المشاكل العاجلة بجميع مطارات المنطقة الجنوبية. بالإضاة إلى كشف بأهم مشروعات الصيانة العاجلة للطرق الرئيسة الواقعة بالمنطقة وتقديراتها المالية .

