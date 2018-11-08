المجلس التسييري لـ”بلدي المرج” يتسلّم مهامه

أقيمت مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي المرج السابق، والمجلس التسييري المكلف مؤخرا من قِبل الحكومة المؤقتة.

وجرت المراسم بين عميد بلدية المرج، المقدم وهبي أنور الرخ، ورئيس المجلس التسييري، المهندس وليد صلهوب، بحضور اللجنة المكلفة من قبل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، وعضو مجلس النواب سلطنة المسماري، ولفيف من الحكماء بالبلدية، ورؤساء القطاعات العامة بالمدينة، والمؤسسات الأهلية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني رقم (699) لسنة 2018، المؤرخ بتاريخ 1 نوفمبر الحالي، والقاضي بإعادة تسمية المجلس البلدي المرج ؛ لمجلس تسييري.

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