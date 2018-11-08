بالصور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوجه تحذير أخير للمخابز المخالفة في طرابلس

ليبيا – حذّر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس الأربعاء مخابز ومعامل حلويات مخالفة في طرابلس منذراً إياها بأنها ستتعرض للقفل بالشمع الأحمر في حال لم تستكمل الشروط الصحية اللازمة.

ذلك جاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز ضمن جولة تفتيشية مفاجئة اطلع خلالها وفد من الرقابة على عمل بعض المخابز ومعامل الحلويات بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي طرابلس.

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ووجّه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنذاراً رسمياً لمعمل الفوانيس ومعمل الحلويات التابع له وطالبته بالإلتزام واستكمال الشروط الصحية وإلا سيتعرض للقفل خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

كما منح المركز مهلة قدرها 10 أيام لمخابز أخرى مخالفة لإصلاح المخالفات التي تم ضبطها حتى لا تتعرض للإغلاق، مطمئنةً المواطنين بأنها ستقوم بإطلاعهم على نتائج جولاتها التفتيشية بعد 10 أيام والإجراءات التي ستتخذ تجاه المخالفين بعد انتهاء المهل التي منحت لهم.

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