ماكرون وميركل أول الغائبين عن مؤتمر باليرمو

كشفت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لن يحضرا مؤتمر باليرمو.

وأكد مصدر من وزارة الخارجية الإيطالية للصحيفة، حضور أطراف ليبية للمؤتمر، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب الليبي، ومندوبين عن قبائل الجنوب، وشخصيات من مدينة مصراتة.

وتوقعت الصحيفة مشاركة واسعة لدول إفريقية وعربية، في حين لم تحدد موسكو أسماء الشخصيات التي ستمثلها في المؤتمر رغم تأكيدها مشاركتها فيه، ولم تتطرق الصحيفة لذكر مسؤولي الدول الغربية الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تؤكد حضور مندوبين عنها.

يذكر أن الحكومة الإيطالية تستعد لعقد مؤتمر حول ليبيا في 12 و 13 نوفمبر الجاري في مدينة باليرمو، وتتوقع حضورا واسعا من الدول والمنظمات.

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