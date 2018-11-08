حرب جديدة في درنة ضد ألغام الإرهابيين

بالرغم من ضرب الإرهاب في مدينة درنة والقبض على عديد العناصر الإرهابية ومقتل عدد منهم وفرار آخرين، إلا أن ما خلفوه وراءهم من ألغام ما زالت تحصد المزيد من الأرواح من قوات الجيش.

وفيما يحاول الجيش الوطني نزع وتفكيك هذه الألغام، إلا أنه يدفع ثمنا غاليا يتمثل في فقدان أرواح عدد من منتسبيه، كان آخرهم مساعد ضابط مرعي الشلوي التابع لقسم البحث الجنائي درنة، إذ توفي متأثرا بإصابته إثر تعرضه لانفجار أثناء تفكيك حقيبة متفجرة وضعت في منطقة الحي الإسلامي.

ومع مواصلة الجيش الوطني خوضه الاشتباكات لاجتثاث الإرهاب من درنة، أعلن أحد الألوية المقاتلة في المدينة قبل أيام سيطرة الجيش على المدينة بنسبة 80 في المئة، وفقدانه 8 جنود في آخر اشتباك، وإصابة العشرات بعد تأمين حي المغار بالمدينة.

وقضى أيضا 6 جنود آخرين جراء هذه الاشتباكات المسلحة، وأصيب آخرون خلال تمركز قوات الجيش في مواقع في المدينة القديمة.

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