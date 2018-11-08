الخارجية الروسية تحذر من تدهور وإضطراب الوضع في ليبيا

ليبيل – حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن الوضع في ليبيا مع اقتراب الإنتخابات لا يتحسن بل يسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب.

زاخاروفا أكدت خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الخميس وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” على أن الوضع لا يتجه نحو الاستقرار وهناك مؤشرات على تصعيد التوتر في ليبيا، مضيفةً “لقد أعلن الزعماء الليبيون خلال مؤتمر باريس في مايو الماضي عن نيتهم للعمل بوفاق تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 ديسمبر لكن للأسف هذه التصريحات لا تكاد تسندها أي خطوات عملية”.

يشار إلى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وصل حفتر أمس الأربعاء إلى العاصمة الروسية حيث اجتمع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية