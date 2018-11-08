البشتي: سلامة يخضع لضغوط وقد يُغيّر آراءه

قال المتابع للشأن العام، عبدالعظيم البشتي، إنه على الأطراف الليبية أن تدرك بأن وجهة نظر المبعوث الاممي غسان سلامة، بدأت تتغير نتيجة الضغوط التي تمارس عليه.

وأضاف البشتي، في مداخلة لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أن سلامة لن يتورط خلال الإحاطة في طرح أي موضوع لا تتبناه الدول الكبرى بشكل حقيقي، وأنه بدأ يتعاطى بشكل مختلف مع الوضع الليبي.

وأكد البشتي أن سلامة لا يُعبّر عن وجهة نظره الشخصية، بل وجهة نظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مبينا أن كل ما كان يقوله سلامة ويحذر منه لم يعيره المسؤولون المحليون أي اهتمام وبقيت الأمور كما هي.

وشدد البشتي على ضرورة أن يُركز سلامة على ضبط التشكيلات المسلحة المسيطرة على ليبيا، وسحب السلاح، وهذا سيكون بداية الاستقرار.

وبين أنه على سلامة التحاور مع الدول الكبرى لضمان تنفيذ أي اتفاق ومعاقبة الأطراف التي تُخل به، كما أن على الأطراف المُشاركة في مؤتمر باليرمو تنفيذ جميع التعهدات.

وأنهى عبدالعظيم البشتي قول بأن هناك أطراف مستقوية ومدعومة من جهات أخرى تُعمّق الأزمة ويجب على الأمم المتحدة الضغط عليها.

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