بالصور | المنطقة العسكرية الكفرة تستلم مقر الاستخبارات العسكرية فرع المنطقة الجنوبية

ليبيا – تم أمس الأربعاء بمقر فرع الاستخبارات بمدينة الكُفرة مراسم إستلام مقر الاستخبارات من القوة المساندة التي كانت موجودة فيه لتحافظ عليه طيلة الفترة الماضية.

تسليم المقر تم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمنطقة الكفرة العسكرية الي المؤسسة العسكرية المتمثلة في إدارة الاستخبارات فرع الكُفرة بشكل رسمي وبإشراف آمر منطقـــة الكُفرة العسكرية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وحضر عملية الإستلام كل من آمر قاعدة الكُفرة الجوية وآمر فرع الاستخبارات بالكفــرة وعدد من الضباط وضباط الصف التابعين لبعض الجهات العسكرية بالمدينة وبذلك سيتم تفعيل دور عمل الاستخبارات بالمدينة بعد الانتهاء من تجهيز المقر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية