ما حقيقة 800 ألف رقم وطني مزور؟

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً حول فرز وتنظيف منظومة الرقم الوطني بالكامل، وأنها حوت قرابة 800 ألف رقم وطني مزور.

ونفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر”، الخميس، ما نُسب إليه من وجود تزوير كبير في منظومة الرقم الوطني.

فيما تساءل “بالتمر”، عن المصلحة خلف ما وصفه بالتدليس وإشاعة الأخبار الكاذبة في هذا الشأن.

يُذكر أن مصلحة الأحوال المدنية افتتحت، في أكتوبر الماضي، منظومة الإدراج في السجلات المدنية بعد تطوريها وتأمينها، وجاءت هذه الخطوة بعد جدل حول تزوير في الأرقام الوطنية.

تتميز المنظومة الجديدة بتطورها وكونها مؤمنة تمنع حالات الاختراق والتلاعب، بعد انتشار شائعات عن تزوير في منظومات الرقم الوطني قد تفتح الباب أمام تلاعب واسع النطاق في أي استحقاق انتخابي قد يحدث أو فيما يخض المعاملات المالية.

