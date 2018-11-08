كتلة الـ 94 تستنكر بشدة إقصائها من حضور مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

ليبيا – أستنكرت كتلة الـ 94 بالمؤتمر العام ، عدم دعوتها من قبل الحكومة الإيطالية للحضور والمشاركة في اعمال مؤتمر باليرمو المزمع عقده منتصف الشهر الجاري.

رئيس الكتلة الـ 94 نصر معيقل إعتبر في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن عدم دعوة الكتلة إقصاء متعمد لها لحضور مؤتمر سيتم خلاله مناقشة الشأن السياسي الليبي ووضع خارطة طريق سياسية لإنهاء المرحلة الأنتقالية التي طال أمدها دون أي نجاح لتهيئة الأجواء لإجراء أنتخابات رئاسية وبرلمانية دائمة على أساس دستور دائم للدولة .