وصول 48 لاجئًا من ليبيا إلى روما ضمن برنامج إعادة التوطين

قام برنامج إعادة التوطين الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإيصال 48 لاجئًا من جنسيات سورية وسودانية وفلسطينية كانوا متواجدين في ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن عائلات المهاجرين غادرت من مطار معيتيقة إلى روما بمساعدة منظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الهجرة.

وتم استقبال العائلات فور وصولهم العاصمة الإيطالية من قبل موظفي المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بالإضافة إلى وسطاء ثقافيين.

وأوضح رئيس بعثة المفوضية في ليبيا «روبيرتو مينيوني» أن إعادة التوطين هي تجربة تغير الحياة وهي حل دائم يسمح للاجئين ببدء فصل جديد والاندماج في بلاد جديدة، وفق قوله.

وأضاف مينيوني قائلا:

“نحن نشكر دول إعادة التوطين على الفرص التي تعهدت بها، ونحثها على تسريع إجراءات إعادة التوطين من أجل تسريع عمليات المغادرة”.

ودعت مفوضية اللاجئين دول إعادة التوطين إلى إيجاد المزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة الأشخاص المشمولين برعايتها في ليبيا، حيث تم تقديم ملفات أكثر من 800 شخص من اللاجئين المسجلين للنظر في إعادة توطينهم في بلدان ثالثة.

يشار أن المفوضية منحت 1075 فرصة إعادة توطين في عام 2018، وقامت إيطاليا باستقبال 312 طالب لجوء تم إجلاؤهم مباشرة من ليبيا إلى إيطاليا.

يُذكر أن برنامج إعادة التوطين في ليبيا يتم دعمه من قبل برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال أفريقيا، والذي تم إنشاؤه من طرف الاتحاد الأوروبي بائتلاف 14 دولة من الاتحاد، وتقود الحكومة الإيطالية هذا الائتلاف.

