بلدية جالو تبحث في حل المختنقات والمشاكل داخل القطاعات الخدمية

جالو-العنوان

بحث عميد بلدية جالو الدكتور شعيب الأمين مع مسؤولي القطاعات الحكومية التنفيذية والخدمية أهم المشاكل والمختنقات التي تعاني منها.

وعرض الأمين المشاكل والصعوبات المعيشية والخدمية والأمنية التي تواجه البلدية بشكل خاص وعموم الجنوب الشرقي وآلية عمل البلدية في الفترات القادمة.

وشكل الأمين لجنة من البلدية والقطاعات لتذليل الصعاب وتقديم الخدمات للمواطنين في الجانب الصحي والمعيشي والأمني بالتواصل مع الجهات المختصة.

من جهتهم، طرح مسؤولو القطاعات المشاريع المختنقات العاجلة التي طالبو بتحويلها الى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة للموافقة عليها وإعطاء الإذن للشركات بماشرة أعمالها لتنفيذها.

وتركز الاجتماع على أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة والأمن، بالإضافة إلى قطاع التعليم وآلية دعمها.

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