السراج: يجب توحيد الموقف الدولي تجاه الملف الليبي حتى نقدر أن نتجاوز الأزمة

انتقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ما وصفها بــ”التدخلات السلبية لبعض الدول في ليبيا” دون أن يحدد هذه الدول.

وأضاف السراج خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس بمقر المجلس في طرابلس أن لقاءات دولية عُقدت سابقًا لإيجاد مخرج لكنها لم تفضِ إلى نتيجة ومنها لقاء باريس، وقال :

“سبق وأن تم ترتيب عدة لقاءات في السابق لكن للأسف عدم الالتزام بمخرجات هذه اللقاءات حال دون الاستفادة من القرارات التي اتخذت. يجب أن يكون هناك حسم وحزم”.

كما دعا السراج المجتمع الدولي إلى تبني نظرة موحدة حول الملف الليبي في اجتماع باليرمو المقرر أن يفتتح أعماله الاثنين.

وأضاف قائلا :

“يجب توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا وتجاه الملف الليبي حتى نقدر أن نتجاوز هذه الأزمة”.

كم أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ضرورة توحيد المواقف بين فرنسا وإيطاليا بحيث لا يكون هناك نقاط اختلاف.

وقال :

“بالتأكيد فإن إيطاليا تسعى لتنظيم لقاء وذلك لاهتمامها بالملف الليبي لكن هذا يتطلب حالة من التوافق بين كل الأطراف سواء الإقليمية والاوروبية والدولية بحيث تكون هناك نظرة موحدة نحو الملف الليبي”.

