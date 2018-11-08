مُحلل روسي: هكذا ينجح مؤتمر باليرمو

قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف متوزوف، إن الحكم على مؤتمر باليرمو بالفشل خاطئ، فهناك فائدة لأي مؤتمر يجمع الأطراف الليبية لأنهم مفتاح الحل لقضيتهم.

وأضاف متوزوف، في مداخلة لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، أن مؤتمر باليرمو سيحقق نجاحا باهرا بحال اتفقت الأطراف الليبية ووصلت إلى نتيجة مرضية، في النهاية سيكون هناك اتفاق لمصلحة ليبيا وشعبها، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى نتيجة ستفقد ليبيا فرصة جديدة لانتشالها من الأزمة.

وبين المحلل السياسي الروسي، أن مؤتمر باليرمو سيسعى لإبرام اتفاق جديد يعتمد على اتفاقي الصخيرات وباريس، وسيحاول تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية لانتشال البلاد من أزمتها.

وبين أن وجهة النظر الإيطالية إيجابية بشأن ليبيا، فهناك مشاكل تواجهها نتيجة عدم استقرار الوضع في ليبيا، كما أن أوروبا تعاني من عدم استقرار ليبيا.

وعن التمثيل الروسي في مؤتمر باليرمو، قال موتوزوف، إنه سيكون على مستوى كبير، حيث سيحضر ميخائيل بوقدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقللا من شأن عدم حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،

وبشأن زيارة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الأخيرة إلى موسكو، ذكر فيتشسلاف إنها كانت مفاجئة، معتبرا أنها زيارة سياسية فقط، مؤكدا عدم نية روسيا إقامة قواعد عسكرية في ليبيا أو إرسال أسلحة إليها.

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