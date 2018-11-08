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السلاك: نتطلع لمشاركة إيجابية لجميع الأطراف في باليرمو

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن رئيس المجلس فائز السراج يتطلع لمشاركة إيجابية من جميع الأطراف في مؤتمر باليرمو المزمع عقده يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وأوضح السلاك في مؤتمر صحفي أن مشاركة وفد المجلس في مؤتمر باليرمو يأتي في سياق دعم الجهود المحلية والدولية للتوصل لحل شامل لإنهاء الأزمة، داعيا الأطراف السياسية لعقد اجتماع في ليبيا عقب مؤتمر باليرمو.
وأضاف الناطق باسم الرئاسي أنهم يرحبون بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن تمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، الذي أكد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، حسب قوله.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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