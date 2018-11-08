قويرب: ننتظر بثقة نجاح تفاهماتنا مع مجلس الدولة

قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن جميع الأعضاء ينظرون بثقة كاملة لنجاح المبادرة التي يعملون عليها مع المجلس الأعلى للدولة للوصول الى مجلس رئاسي جديد، مؤكدا أن بعض الأطراف المحلية والدولية لديهم نوايا أخرى.

من جانبه اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن مسالة تأجيل الانتخابات ليست بسبب الخلاف بين المجلسين بل لأسباب موضوعية حقيقية تتمثل في وجود حكومتين وفقدان السيطرة الأمنية بشكل كامل بفزان.

وأكد لنقي أن هناك تقاربا حقيقيا بين مجلسي النواب والدولة أفضى إلى وضع جدول زمني لتوحيد السلطة التنفيذية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، تم ارساله للبعثة الأممية والمجتمع الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار