الأطباء يحتجون والرئاسي يوقف “القرار المثير”

أعلن منظمو الوقفة الاحتجاجية، من أصحاب المهن في القطاع الطبي، أمام مقر المجلس الرئاسي، أن “الرئاسي” أوقف القرار 1354، الذي أثار حفيظة أصحاب المهن ودفعهم لتنفيذ الاعتصام.

وقال المحتجون إن القرار تم اتخاذه بعد اجتماع تقابلي بين المجلس الرئاسي ونقابة الأطباء، بينما طالبت نقابة طب المختبرات، في الوقفة الاحتجاجية، بتفعيل القانون الصحي 100 لسنة 1973 و2016.

كما طالب أطباء الأسنان بعلاوة التمييز والخطر، موضحين في الوقت نفسه أن قرار الرئاسي هو عودة للوراء لا إلى الأمام.

وحذّر المحتجون المجلس الرئاسي بضرورة تنفيذ مطالبهم وإلا سيكون التصعيد حاضرا، ومن ضمن مطالبهم إعادة إدارة المختبرات الطبية ومصارف الدم لوزارة الصحة، والهيكلية التنظيمية للنقابات.

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