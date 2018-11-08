السلاك: السراج دعا كافة الأطراف الدولية إلى عقد الاجتماع القادم داخل ليبيا

نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، دعوة رئيس المجلس فائز السراج كافة الأطراف الدولية إلى عقد الاجتماع القادم داخل ليبيا.

وقال السلاك، إن السراج أكد على أن مشاركة وفد المجلس الرئاسي في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، تأتي في سياق دعم الجهود الدولية والمحلية للتوصل إلى حل شامل لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى تطلع السراج لمشاركة إيجابية من الأطراف كافة.

ونوه السلاك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بطرابلس، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي تقدم بالشكر إلى الجمهورية الإيطالية وسائر الأسرة الدولية علي جهودهم البناءة في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

ومن المرجح أن يشارك السراج في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي سيعقد في يومي 12 و13 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة محلية واسعة من عدة أطراف فعالة في الأزمة الليبية، إضافة إلى مشاركة دولة بأعلى مستويات.

وبخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة صبراتة مؤخرا، أكد السلاك متابعة رئيس المجلس الرئاسي للأوضاع الأمنية بالمدينة، موضحا أن السراج قد أصدر تعليماته لآمر المنطقة العسكرية الغربية بالتصدي لأي محاولة لخلخلة أمن واستقرار المدينة.

ووفقا للناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد ثمن السراج جهود غرفة العمليات العسكرية صبراتة في فرض الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون، مؤكدا على ما ورد في بيان البعثة الأممية من أن العناصر على قائمة العقوبات الدولية تخضع لرقابة شديدة.

وقد شهدت مدينة صبراتة غرب البلاد الأحد الماضي اندلاع اشتباكات مسلحة جنوب المدينة، بين مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 48 بقيادة أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو)، ومسلحين من غرفة محاربة تنظيم الدولة بالمدينة، خلفت عدد من الجرحى.

وتحدث محمد السلاك عن زيارة رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له إلى مدينة مصراتة اليومين الماضيين، التي التقى خلالها بممثلين عن المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية والوجهاء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وأوضح السلاك، أن زيارة السراج إلى مصراتة تخللت نقاشات مثمرة حول مختلف الملفات على رأسها الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية وغيرها من الملفات الحيوية وسبل حلحلتها، مبينا أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي رئيس المجلس الرئاسي إلى الوقوف على احتياجات كافة المدن.

وعن جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا التي عقدها في الخامس من نوفمبر الجاري، نقل السلاك ترحيب فايز السراج بقرار مجلس الأمن والتي جدد فيها تأكيد التزام المجلس بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، واستعداده للنظر في استعراض أحكام حظر توريد الأسلحة عند الاقتضاء، حسب قوله.

وحث السراج، الدول الأعضاء على تقديم المساعدة لحكومة الوفاق الوطني، بناء على طلبها عن طريق تزويدها بكل يلزم من مساعدة في مجال الأمن وبناء القدرات لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن ليبيا، وعلى رأسها خطر التنظيمات المتطرفة، وسائر الجماعات المرتبطة بتلك الكيانات، وفق ما ذكر السلاك.

كما أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي في سياق مؤتمره الصحفي، تواصل استعدادات الوفد الحكومي المكلف من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للتوجه إلى الجنوب.

وكشف محمد السلاك، عن وجود سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المؤسسات الخدمية والأعيان والجهات الأمنية والعسكرية، لوضع خطة شاملة لمعالجة الوضع في المنطقة الجنوبية من الناحية الأمنية والخدمية.

وتعاني معظم مدن الجنوب الليبي من انفلات أمني مؤخرا بعد أن عاشت بعض مناطق أوضاعا أمنية صعبة عقب الهجمات المتكررة التي شنتها المجموعات التشادية المسلحة وارتكابها لعمليات خطف وابتزاز ضد المواطنين، إضافة إلى الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم الدولة بالمنطقة.

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