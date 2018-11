مندوبو الدول في مجلس الأمن يطالبون بإجراء الانتخابات لحل الأزمة الليبية

المتوسط:

تصدرت الانتخابات الليبية المرتقبة كلمات مندوبي الدول في جلسة مجلس الأمن حول الأزمة الليبية ، اليوم الخميس.

وقال مندوب فرنسا في مجلس الأمن ، خلال كلمته بالجلسة ،” أن الشعب الليبي سجل على قوائم الناخبين لأنه راغب في التغيير وإنهاء الأجسام الحالية والاقتصاد القائم على النهب” .

وأكمل مندوب فرنسا،” أن بلاده تؤيد تطبيق لائحة الجزاءات كما قمنا مع إبراهيم جضران مهرب البشر والنفط”.

وأضاف مندوب فرنسا،” أن الوضع الأمني في ليبيا مقلق والمليشيات مازالت تؤثر على الأرض “.

كما طالب مندوب الكويت في مجلس الأمن، بإجراء الانتخابات في ليبيا كحل للأزمة السياسية”، مضيفا ” أن جنوب ليبيا يشهد انفلات أمني وانتشار للجريمة وتردي للخدمات بشكل غير مسبوق “.

ودعا مندوب السويد في مجل الأمن ، الجميع في ليبيا باحترام نتائج الانتخابات القادمة ، مؤكدا ” أن الأزمة الأخيرة في طرابلس تدل على أن الوضع الحالي يجب أن لا يستمر بنفس الشكل”.

