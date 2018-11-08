“لودريان” يستقبل وفدا من “مصراتة” في باريس

استقبل وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في مقر الوزارة وفدا من مدينة مصراتة لمناقشة الوضع الليبي، وبمشاركة مع جيروم بونافون مسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية

النقاش تمحور حول السبل الممكنة لتوحيد مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية وكيفية الوصول إلى انتخابات ناجحة تعيد توحيد ما تفرق من مؤسسات الدولة، إضافة إلى تأكيد الوفد على ضرورة أن يحقق المجلس الرئاسي مهامه التي جاء من أجلها

وثمن لودريان دور مدينة مصراتة وقوات البنيان المرصوص في القضاء على داعش في سرت، وأشاد بدور المدينة السياسي ودعمها للانتخابات الذي قال إنه يعطي دفعة إضافية لتحقيها، ويكمل وجهة النظر الفرنسية في كون الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لتوحيد مؤسسات الدولة وإيقاف التشظي الحاصل في كيان الدولة الليبية.

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