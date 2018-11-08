قزيط: وفد مصراتة ناقش في باريس توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات مع وزير الخارجية الفرنسي

كشف عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن وفدا من مدينة مصراتة ناقش في العاصمة الفرنسية توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وقال قزيط لـ«بوابة الوسط» الخميس «النقاش تمحور حول السبل الكفيلة بتوحيد مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية وكيفية الوصول إلى انتخابات ناجحة تعيد توحيد ما تفرق من مؤسسات الدولة».

ونقل قزيط عن الوزير الفرنسي قوله: «من وجهة النظرالفرنسية الطريقة الوحيدة لتوحيد المؤسسات هي انتخابات جديدة، والا التشظي يزداد يوما بعد يوم».

وحضر الاجتماع بوفد مصراتة إلى جانب وزيرالخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، مسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية جيروم بونافون.

ولفت بلقاسم قزيط الذي كان ضمن الوفد أن «وفد مصراتة أكد على ضرورة أن يحقق المجلس الرياسي الأهداف التي جاء من أجلها حتى يحظى بالدعم والقبول السياسي وهي توحيد مؤسسات الدولة والسعي الجدي لإجراء انتخابات».

وأشار قزيط إلى أن الوزير الفرنسي «ثمن دور مدينة مصراتة وقوات البنيان المرصوص في دحر الارهاب و داعش في سرت» ، كما أشاد لودريان بـ«دور مصراتة في العملية السياسية ودعمها لمسارالانتخابات يعطيه دفعه إضافية».

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