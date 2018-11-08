اكتشف 6 معلومات عن الشاعر الشعبي مراد البرعصي

1) هو الشاعر الشعبي الكبير مراد البرعصي أو مراد عبد الحميد مجيد بالقاسم البرعصي من مواليد 1/3/1959 بقرية قندولة بالقرب من مدينة البيضاء يتعتبر من أشهر فنانين ضمة القشة.

2) عاش وترعرع في ربوع الجبل الأخضر، وأنيط به شغل منصب أمين رابطة فناني الجبل الأخضر منذ عام 1988.

3) متزوج وأب لعشرة أولاد، وخمس بنات. كبيرهم عبدالجواد من مواليد 1982، وأصغرهم الطفلة نوارة، التي سميت على اسم والدة الشاعر.4) ينتمي الشاعر مراد عبد الحميد البرعصي إلى عائلة عريف من قبيلة البراعصة موقع الجيل.

5) قال عنه الشاعر والكاتب معاوية الصويعي : الشاعر مراد البرعصي ( أبرم ياطير على الاوهام ) حالة إستثناء في مفردات الشعر ، شاعر مسكون بالطلاسم والتلميحات ( وجن الشعر ) كما يقولون كادح … حذر دقيق في إختيار إنتاجه لم تصلني قصيدته الجديده !!عندما كان شابا .. قام بتغذية الجبل الاخضر بمفردات عفية «ريدي وين سفي مجدوله ، واسى طوله دك أسود مافيه شعوله ،كعب صندلها ( سملة قج ) تجي منتوله يشبه قطر ما في نزوله …..6) من آخر قصائده :يا ما جرا وايسير *** مو امغير خونتم اقلال الخير *** ولاد الدهريا ما جرا من قبل *** وياما ايريد ايسير كنكن هبل

مضروباً على الدنيا قديم الطبل *** اتصاحب الها تامن عليك اتغير

كمين نجع زهوتن ابضان وبابل *** نزالة العقاير والظهر والدير

توارن مطارحم و دبلن دبل *** و لا عد الهم طاري ولا تاثير

ورا الوقت لو عاكس سداه ايخبل *** وما ايساعد الجراي فالتنيير

ولا تعانده طيعه ابشت السبل *** امفيت مالله مالك عليه نصير

ويا انظار عينن للسليم ابحبل *** فالله انشدن عنها الريح اتدير

وكذلك من قصائده :لجواد وين مالحال ضــــــــاق…اوجت امحلّـقه بالمصايـب

اوجت امدومه كي الرقـــراق …ادير في رغيغ اوضبايــــب

خلط سرابها عالغســــــــاق …بغياب شمس والبدر غايب

طويل ليلها كيف لنفــــــــاق…خفي سر ما كان جايــــب

بهيم دج مافيه بــــــــــــرّاق…ولاالنار بانن لهايـــــــــــــب

اغرق نجمهانين ماتـــــــــاق… شبيهت غيابت جبايــــــب

اظلمها ايديرن اطبــــــــــاق…تراديف كيف الضرايـــــــــب

رقيق الحصى نين حــــــّراق… امعا سفو ريح الهبايــــــب

تسمع زنيفها كيف دلــفـاق … علي اسنده رامي العصايب.

(اوهم ايجوك جيت شفـــاق…اوتخمد وياتن سحايــــــــب)

خشوم بيض وغلاض ورقاق..رعدهن امسوي قلايـــــــب

ادير عقربه في شقــــــــاق…تشريط هبل زعلان خايــب

يدّافر ابضيقت اخنــــــــــاق..دخان كمر لافوق ثايـــــــــب

اخشومه زناقط اشهـــــــاق… شلاظيم شبكن غصايـــب

ولو انقولك ياالــــــــــــــوراق… اتقول سد واثق طنايــــب

بعيد الهلل فرض شقشــاق… ايعاني اثقال السكايــــب

وان ريت نقطها بذر بزعــــاق…امحمّيه ترجيز شايــــــــب

امشقق علي كوت محماق…تموير سكته بالنشايـــــب

يطّاير بلالذع مســــــــــواق…اخطاه نشل فزعت رغايـب

ولاكل سيلـــت اريــــــــاق…لضوقت لذيذاً اوطايـــــــــب

ولاكل ناب زقّـــــــــــــــــاق…ايقيم حجر بتر الجنايــــــب

ولاكل شكّـاع صـــــــــــّداق…ولاكل دبـــــارصايـــــــــب

ولاكل فجّـاع فـــــــــــــــرّاق…ولايدوم ود الحبايـــــــــب

وياكل شوق مشتـــــــــاق…وياكل عاشق ودايـــــــــب

في حب زين لخــــــــــلاق….محمد شريف النسايـــب

شفيع امته يوم تضــــــياق….يوم حشرها للحســـايب

وصلاه عالنبي نهـــر دفّاق…اتقول شهد من قيـر ذايب

اعداد كل مغرب ومـــزراق…وعداد الحصى والترايـــــب

ابها انطمنو قلـب زمــّــاق..وبها نتقوا فالنوايـــــــــــــب

يوم النفس طال لحـلاق….بها ياسعد كل تايـــــــــــــب

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