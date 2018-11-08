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برنامج تدريبي “لتشخيص وعلاج” ضغط الدم

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق البرنامج التدريبي الأول لتشخيص وعلاج ضغط الدم بفندق كورنثيا في العاصمة تحت إشراف إدارة الخدمات الطبية في طرابلس وبمشاركة 1.106 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات

حيث سيخوضون دورات طبية لعدد من الأمراض، أهمها لتشخيص وعلاج ضغط الدم حسب آخر دليل صادر عن الجمعية الأوروبية لأمراضِ القلبِ والجمعية الأوروبية لضغط الدم في سنةَ 2018، ضمن الإعلان عن أول منهاج عمل محلي خاص بإدارة الخدمات الطبية

وشهدت الدورة تعاونا مع جمعية القلب الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وشركة ألفا الطبية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، وموفد عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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