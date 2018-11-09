محاضرة عن “الوعي بالدستور” في غدامس

أقيمت محاضرة توعوية تحت عنوان “الوعي المجتمعي بالدستور” في قاعة المركز الثقافي في مدينة غدامس بحضور عدد من المهتمين بالدستور وبعض النشطاء من المجتمع المدني

المحاضرة التي كانت بإشراف ورعاية “شبكة صناع السلام في ليبيا” تحدثت عن الدستور بشكل متعمق، وناقشت العراقيل التي تواجهه في الوقت الراهن، من تأخير وعرقلة سببها مجلس النواب الذي لم يصوت عليه، وبالإضافة إلى التقسيم والمحاصصة والتفرقة بين الليبيين

وقد تضمنت المحاضرات بعض المداخلات أهمها من “قاسم يوشع” أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث قام بتوضيح بعض ما قام به رفقة زملائه خلال الفترة الماضية من أجل إتمام المشروع

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