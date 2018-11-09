كيف تصبح مديرا لمدرسة؟ تعرّف على الشروط

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق عن البدء في استقبال ملفات الراغبين في تولي مهام “مدراء المدارس” وفق المعايير التي وضعتها الوزارة، تنفيذا للقرار رقم 1606 لسنة 2018

وجاءت الشروط كالآتي:

– أن تنطبق عليه شروط الوظيفة العامة

– أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم معلمين كحد أدني (بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي) ومؤهل جامعي (لمرحلة التعليم المتوسط)

– أن لا تقل خبرته عن (10 سنوات) من العمل الفعلي بالتعليم

– أن لا تقل تقاريره عن (جيد جداً) في الثلاث سنوات الأخيرة

– أن لا يزيد عمره عن 60 سنة وان لا يقل عن 30 سنة

– أن يتجاوز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح

ويستمر فتح باب القبول للمتقدمين لتولي مهام مدراء المدارس إلى تاريخ 2018/11/17م، بحسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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