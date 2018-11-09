معيتيق: تنفيذ حزمة مشروعات خدمية في المنطقة الغربية قريبًا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إنّ عددًا من الوزارات بحكومة الوفاق تعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية خلال الأشهر المقبلة في عدة مناطق من بينها المنطقة الغربية، تشمل صيانة العديد من المرافق الصحية والمدارس وإنشاء مدارس نموذجية، مؤكدًا أهمية الخدمات التي تقدمها بلديات المنطقة الغربية خلال هذه المرحلة رغم ضعف الإمكانيات.

جاء ذلك خلال لقاء لمعيتيق، اليوم الخميس، بعمداء بلديات المنطقة الغربية «جنزور، رقدالين، الزاوية، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب صرمان، الجميل، السواني، العزيزية، العامرية»، الذين استعرضوا أمامه جملة من المشاكل والصعوبات التي تعوق سير عمل البلديات وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات.

وتطرق المجتمعون، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة نظرًا لأهميتها، وتأكيد صيانة شبكة المياه والصرف الصحي المتهالكة ومحطات المعالجة والعمل على انشاء محطات جديدة.

كما ناقش الاجتماع حيثيات القرار 59 بشأن إنشاء البلديات وآليات تعديله بما يمكنها من نقل تبعية شركتي الخدمات العامة والصرف الصحي للبلديات، بما لا يتداخل في اختصاصات ومسؤوليات وزارة الحكم المحلي.

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