غسان سلامة: 13 مليار دولار دخل ليبيا في 6 أشهر.. والمجرمون استخدموا العنف والمحسوبية لسرقة المليارات

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن «الاستقرار في ليبيا بعيد المنال طالما أن الصراع إلى حد كبير على الموارد».

وأشار سلامة، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من تونس، إلى أنّ «إيرادات ليبيا خلال 6 أشهر بلغ 13 مليار دولار، والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، والمجرمين استخدموا العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية».

وتأتي إحاطة سلامة قبل أيام من المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه مدينة باليرمو جنوب إيطاليا الأسبوع المقبل.

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