غسان سلامة: نشعر بالاستقرار في طرابلس.. ومؤتمر باليرمو يناقش تدريب قوات نظامية ليبية

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن عددًا من القوات غير النظامية بدأت الانسحاب من مواقعها في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تسليم مطار معيتيقة إلى القوات النظامية».

وأشار سلامة، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديوكونفرانس) من تونس، إلى «أنّنا نشعر بالاستقرار في العاصمة، وإن كان شعورًا هشًا، لكنّ على الجماعات المسلحة داخل المدينة أن تتخلى عن مواقعها لصالح قوات شرطية نظامية منضبطة».

وتابع سلامة أن «تعيين وزير داخلية جديد بحكومة الوفاق الوطني، أمر جيد لمواجهة التحديات الأمنية، وأن أول أمر صدر عن الوزير عقب تعيين هو إقامة وحدة حقوق الإنسان في الوزارة، وهو أمر جيد».

وأردف أن «المؤتمر القادم في إيطاليا، سيساعد على تقديم الدعم الملموس لتدريب القوات الليبية الأمنية المهنية».

وتأتي إحاطة سلامة قبل أيام من المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه مدينة باليرمو جنوب إيطاليا الأسبوع المقبل.

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