محلل سياسي: هذا ما قد يترتب على رفع حظر التسليح

رأى المحلل السياسي إبراهيم هيبة، أن ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة.

وقال هيبة، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إن رفع حظر التسليح علي الدولة الليبية في هذه المرحلة وخصوصا في عدم وجود حكومة شرعية موحدة ومنتخبة من الشعب ودستور دائم للبلاد يعتبر إيذانا بإدخال البلاد في مزيد من الصراعات الأهلية وتعزيز وتيرة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي”، مشيرا إلى أن رفع حظر التسليح يعني ضمنيا إهدار مقدرات الدولة ومدخراتها من إنتاج البترول في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الليبي الأمرين.

وأضاف هيبة، “إن رفع الحظر في هذه المرحلة قد يعزز الانقسام السياسي وتقسيم الدولة الليبية، هو قرار خاطئ بكل المقاييس والسراج ومجلسه الرئاسي ومن يدعمه من مجلس النواب ومجلس الدولة والمليشيات يجرون البلاد إلى المجهول من أجل البقاء في السلطة”.

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