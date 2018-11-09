ضبط ذخائر وأسلحة بمنزل مشبوه في صبراتة

تمكّنت الغرفة الأمنية صبراتة من ضبط كميات من الذخائر والأسلحة الصغيرة والمتوسطة أثناء مُداهمتها لأحد المنازل المشبوهة بالمدينة.

وقالت الغرفة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن مُداهمة المنزل جاءت بعد ورود بلاغات بشأن تحركات غير طبيعية بالقرب من المنزل.

وكانت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها الغرفة الأمنية صبراتة عقب الهجوم الذي تعرّض له الجانب الجنوبي من المدينة، أشارت إلى وجود خلايا نائمة تتمركز داخل منازل بالمدينة وتُخبّئ أسلحتها هناك.

ونشرت الغرفة الأمنية صبراتة صوراً للأسلحة والذخائر المضبوطة، وكانت إلى جانبها بدلات عسكرية وواقيات من الغاز.

يُذكر أن الغرفة سبق وأن حذرت من خطر الخلايا النائمة على المدينة، كما شددت على ضرورة ملاحقة المجموعات المُسلحة التي تتمركز في الزاوية وتتربص بمدينة صبراتة بحسب ما نشرته الغرفة.

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