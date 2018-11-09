ضبط عصابة لسرقة النحاس في جالو

أخبار ليبيا24

ألقت وحدة التحري والقبض في قسم النجدة في مديرية الأمن جالو القبض على تشكيل عصابي من الجنسية المصرية و التشادية يمتهنون سرقة الكوابل النحاسية.

وأكد آمر قسم النجدة الرائد فريد أمبية على ورود معلومة من قبل مدير الأمن و تحركت دورية وألقت القبض على خمسة أشخاص متلبسين حيث كانوا يقومون بعملية تعبئة النحاس داخل مخزن في صندوق السيارة.

وأشار أمبية إلى أن هذه الدوريات تأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الأمن في جالو لضبط الأمن داخل المدينة.

وطالب آمر قسم النجدة في مديرية الأمن جالو المواطنين بضرورة التبليغ عن أي تجاوز أو مخالفات داخل المدينة.

يذكر أن مدير أمن جالو المقدم خالد العبار أصدر أوامره لكافة الأقسام في المديرية لتكثيف الدوريات والاستيقافات في إطار الخطة الأمنية.

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