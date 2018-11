الغرفة الأمنية صبراتة تضبط كميات من الذخائر والأسلحة بأحد المنازل

المتوسط:

ضبطت الغرفة الأمنية صبراتة، كميات من الذخائر والأسلحة الصغيرة والمتوسطة أثناء مُداهمتها لأحد المنازل المشبوهة بالمدينة.

وأفادت الغرفة خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» بأنَّ مُداهمة المنزل جاءت بعد ورود بلاغات بشأن تحركات غير طبيعية بالقرب من المنزل.

وكانت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها الغرفة الأمنية صبراتة عقب الهجوم الذي تعرّض له الجانب الجنوبي من المدينة، أشارت إلى وجود خلايا نائمة تتمركز داخل منازل بالمدينة وتُخبّئ أسلحتها هناك.

