الحرس البلدي طرابلس.. “قبضة من حديد”

يستمر الحرس البلدي طرابلس في تسيير دورياته التفتيشية على مختلف المراكز والمحلات التجارية، في إطار حملة وصفها كثيرون بـ”الشرسة” لضبط المُخالفين المتهاونين بصحة المواطن وسلامته.

وفي إطار هذه الحملة، أجرى فرع الحرس البلدي عين زيارة جولة استهدفت مراكز التحاليل الطبية والمصحات والصيدليات.

وكشفت الجولة عن مُخالفات تسببت في إقفال بعض المراكز بينها تجاوزات بشأن أدوية منتهية الصلاحية، وعدم التزام الأطقم الطبية بارتداء القفازات الطبية الواقية أثناء العمل.

من جانبه، أقفل فرع الحرس البلدي أبوسليم أحد مطاعم المنطقة لعدم التزامه بالشروط الصحية سواء المعنية بالموظفين أو المأكولات المعروضة.

كما وجّه الحرس البلدي أبوسليم إنذارات لعدد من بائعي الخضروات والفواكه لاستغلالهم الأماكن العامة.

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