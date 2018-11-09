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الحرس البلدي طرابلس.. “قبضة من حديد”

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر الحرس البلدي طرابلس في تسيير دورياته التفتيشية على مختلف المراكز والمحلات التجارية، في إطار حملة وصفها كثيرون بـ”الشرسة” لضبط المُخالفين المتهاونين بصحة المواطن وسلامته.

وفي إطار هذه الحملة، أجرى فرع الحرس البلدي عين زيارة جولة استهدفت مراكز التحاليل الطبية والمصحات والصيدليات.

وكشفت الجولة عن مُخالفات تسببت في إقفال بعض المراكز بينها تجاوزات بشأن أدوية منتهية الصلاحية، وعدم التزام الأطقم الطبية بارتداء القفازات الطبية الواقية أثناء العمل.

من جانبه، أقفل فرع الحرس البلدي أبوسليم أحد مطاعم المنطقة لعدم التزامه بالشروط الصحية سواء المعنية بالموظفين أو المأكولات المعروضة.

كما وجّه الحرس البلدي أبوسليم إنذارات لعدد من بائعي الخضروات والفواكه لاستغلالهم الأماكن العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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