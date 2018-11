خلال لقائهم بـ «لودريان».. «قزيط»: فرنسا تُؤكد على إجراء الانتخابات

المتوسط:

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إنَّ وفدًا من مدينة مصراتة ناقش في العاصمة الفرنسية توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

وأضاف قزيط، إنَّ النقاش تمحور حول السبل الكفيلة بتوحيد مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية وكيفية الوصول إلى انتخابات ناجحة تعيد توحيد ما تفرق من مؤسسات الدولة.

وأشار قزيط، إلى أنَّ الوزير الفرنسي أكد أنَّ الطريقة الوحيدة لتوحيد المؤسسات هي انتخابات جديدة، وإلا التشظي يزداد يوما بعد يوم».

