سلامة: باليرمو سيدفع الفرقاء الليبيين للمضي قدماً في العملية السياسية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن مؤتمر باليرمو، سيوفر للشعب الليبي منبراً للتعبير عن رأيه وإسماع صوته، فمن خلاله، يمكن الدفع بالمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني، نحو اتخاذ الخطوات الضرورية التي طال أمد انتظارها من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.

وبين سلامة خلال إحاطته أمس الخميس أمام مجلس الأمن، سيساهم المؤتمر بالاستفادة من وتطوير مساهمات الآلاف من الليبيين الذين شاركوا في اللقاءات التحضيرية السبعة والسبعين التي عُقدت في جميع أنحاء البلاد وخارجها خلال ربيع هذا العام، إلى جانب توفير فرصة لاكتساب المزيد من الدعم العملي لوضع نظام يهدف إلى إعادة توزيع ثروات البلاد لا لمصلحة أولئك الذين أصبحوا أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها وإنما للشعب بأكمله.

وأكد المبعوث الأممي خلال إحاطته، أن يكون باليرمو محاولة لان يحل محل الهيئات التشريعية القائمة، مبيناً أنه المؤتمر سيعمل ، على بناءً نص الاتفاق السياسي الليبي ذاته، وإيجاد مجال لليبيين لبلورة رؤيتهم للمرحلة الانتقالية ولن يكون بوسع سياسييهم تجاهلهم بعد الآن.

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