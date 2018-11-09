توقعات بسقوط أمطار متفرقة وجيدة اليوم على هذه المناطق

توقع خبراء الطقس والارصاد في نشرة صادرة اليوم عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية حول حالة الطقس في ليبيا والحالة الجوية أن تشهد سقوط امطار متفرقة وقد تكون جيدة على بعض عدد من المناطق في مختلف انحاء البلاد.

وأشارت النشرة الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط امطار متفرقة وقد تكون جيدة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي ( المرج – البيضاء – شحات –درنة – طبرق – بنغازي –الجغبوب) وتشمل مناطق الشمال الغربي يوم الغد.

وقالت النشرة أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى المتوقعة على المناطق الساحلية ما بين ( 22-27) درجة مئوية ولا تتجاوز (18) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر.

بينما يشهد طقس المناطق الجنوبية وفقاً للنشرة يبقى الطقس مستقر على اغلب المناطق مع درجات حرارة قصوى متوقعة ما بين (23-29) درجة مئوية وتصل على غات الى (32) درجة مئوية.