مدير إدارة «البوابات والتمركزات الأمنية» يُشدد على رفع مستوى العمل الأمني

قام مدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية العقيد، حسن الشلماني، ببحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في البوابات والمشاكل والعراقيل التي تواجه العمل.

وخلال الاجتماع، أكد الشلماني، على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية، التي من شأنها أن ترفع من مستوى العمل الأمني في الإدارة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح المكتب الإعلامي التابع لإدارة البوابات الأمنية، أن من بين معوقات العمل هو النقص في الملابس والآليات وبعض المهام، مشيرًا إلى أن البوابات تفتقر أجهزة اللاسلكي، والسلاح الشخصي وما في حكمها الخاصة برجال الشرطة العاملين في البوابات والتمركزات الأمنية.

